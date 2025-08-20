gamescom-Trailer zu Silent Hill f

Für die gamescom Opening Night Live hatte Konami auch einen neuen Trailer zu "Silent Hill f" im Gepäck. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bietet man uns fast drei Minuten lang frische Einblicke in "Silent Hill f". Dabei widmet man sich etwa der Story, die hübsch düster daherkommt, aber rein atmosphärisch bisher ungekannte Ansätze zu verfolgen scheint. Dies war von den Machern jedoch auch bereits in diversen Interviews angedeutet worden.

Zudem können wir uns ein Bild von der englischen Vertonung von "Silent Hill f" machen. Diese scheint qualitativ hochwertig zu sein.

"Silent Hill f" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.