Silent Hill f im Launch-Trailer

Konami hat heute "Silent Hill f", das nächste Kapitel der bekannten Spielereihe veröffentlicht. Ihr könnt den neuen Psycho-Horrortitel entdecken, der im Japan der 1960er Jahre spielt, und euch auf den Weg machen, um die Schönheit im Schrecken zu finden.

"Silent Hill f" ist der erste Teil der Reihe. Ihr könnt in die Geschichte von Ryukishi eintauchen, die auf einer "schönen und doch furchterregenden" künstlerischen Vision basiert. Passend zur Veröffentlichung gibt Konami mit dem Launch-Trailer einen Einblick in die bedrohliche Atmosphäre des Spiels.