Manga zu Silent Hill f kommt

Konami baut das Universum von „Silent Hill f“ weiter aus: Zum Survival-Horror-Titel wurde jetzt eine offizielle Manga-Adaption angekündigt.

Die Reihe soll über die digitale Plattform Young Ace UP veröffentlicht werden und erweitert die Geschichte des Spiels um neue Inhalte.

Besonders spannend: Die Manga-Version erhält ein komplett neues Ende. Verantwortlich dafür ist erneut Szenario-Autor Ryukishi07, der bereits die Vorlage zum Spiel geschrieben hat.

Auch künstlerisch gibt es frischen Input: Die Illustrationen stammen von Alloy Ame (auch bekannt als Gōkin Ame), während die Geschichte direkt an die Ereignisse des Spiels anknüpft und diese erweitert.

Ein konkreter Starttermin für die Serialisierung steht bislang noch aus. Klar ist jedoch, dass Konami damit den erfolgreichen Horror-Ableger weiter ausbaut – erst kürzlich wurde das Spiel selbst veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Teil der Reihe.