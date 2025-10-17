Silent Hill f: Physische Veröffentlichung des Soundtracks gestoppt

Konami hat überraschend die geplante physische Veröffentlichung des offiziellen Soundtracks von "Silent Hill f" gestoppt. Eigentlich sollte dieser am 17. Dezember als Standardversion auf CD und als limitierte Vinyl-Ausgabe verfügbar sein.

Bei der Erklärung dafür ist Konami relativ wortkarg und führt lediglich nicht näher spezifizierte "verschiedene Umstände" dafür an. Kunden, welche die Tonträger schon vorbestellt haben, sollen den vollständigen Kaufbetrag zurückerhalten sobald die Stornierungen abgeschlossen sind.

Die Musik aus "Silent Hill f" bleibt vorerst also nur in digitaler Form verfügbar. Eine Veröffentlichung bei den allseits bekannten Streamingdiensten erscheint momentan unwahrscheinlich.

"Silent Hill f" erschien am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.