Silent Hill F Produzent widerspricht Kojima in Sachen KI

Egal, wohin man heutzutage blickt – alles und jeder wirbt damit, die neuesten und praktischsten KI-Features bieten zu können. Auch Hideo Kojima, das Mastermind hinter Spielen wie "Metal Gear" oder "Death Stranding", ist der Meinung, dass künstliche Intelligenz in Zukunft für die Entwicklung oder Fortführung alter Franchises eingesetzt werden könnte. „Silent Hill F“-Produzent Motoi Okamoto sieht das jedoch anders.

Nachdem Kojima in einem Interview über die mögliche Zukunft der Videospielindustrie sprach und dabei das Thema künstliche Intelligenz ansprach, liessen Reaktionen in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten. Kojima selbst betrachtet KI nicht als Bedrohung für bestehende Arbeitsplätze in der Spielebranche. Vielmehr ist er der Ansicht, dass Computerintelligenzen eingesetzt werden können, um repetitive Aufgaben zu übernehmen, sodass sich menschliche Entwickler stärker auf kreative Prozesse konzentrieren können. Seiner Meinung nach ist KI „ein Freund“ im Entwicklungsprozess, einer, der Effizienz steigert, jedoch keine menschliche Führung ersetzt.

Motoi Okamoto hingegen sieht das deutlich kritischer. Er erklärte unter anderem, dass ein Spiel wie "Silent Hill F" nicht von einer KI hätte entwickelt werden können. Auch wenn künstliche Intelligenz theoretisch in der Lage wäre, Ideen für Fortsetzungen zu generieren, glaubt Okamoto nicht, dass eine nicht-menschliche Denkmaschine mutige Entscheidungen treffen könnte, etwa, das Setting in das Japan der 1960er-Jahre zu verlegen oder einen renommierten Horrorautor wie Ryukishi07 in den Entwicklungsprozess einzubinden.

„KI mag vielleicht in der Lage sein, ein Projekt für ein Sequel im Silent Hill-Universum zusammenzustellen, doch Entscheidungen wie, die Handlung nach Japan zu verlegen oder Ryukishi07 als Autor ins Boot zu holen, sind genau die Art von mutigen Schritten, zu denen eine KI niemals fähig wäre.“