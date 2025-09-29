Silent Hill f: Düsteres Gameplay

Seit wenigen Tagen ist "Silent Hill f" bekanntlich endlich erhältlich. Für Spieler, die noch mit dem Kauf liebäugeln, könnten wir jetzt eventuell eine Entscheidungshilfe parat haben.

Konami hat nun nämlich die ersten 36 Minuten aus "Silent Hill f" veröffentlicht. In diesem Zeitraum werden wir unter anderem in die düstere Story eingeführt, mit den grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken vertraut gemacht und gehen natürlich auch die ersten Schritte in der Spielwelt. Vor kleineren Spoilern wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich gewarnt.

Wer danach noch weitere Informationen zu "Silent Hill f"" möchte, sei hiermit an unseren umfangreichen Test verwiesen. Ihr findet ihn an dieser Stelle.

"Silent Hill f" erschien am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.