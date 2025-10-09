Silent Hill f: Easter Egg gesichtet

In "Silent Hill f" wurde mittlerweile ein interessantes Easter Egg gesichtet. Dabei handelt es sich nämlich um eine liebevolle Hommage an den ersten Teil.

In der Schule in "Silent Hill f" findet man demnach an einer dortigen Pinnwand einige Notenblätter. Es stellt sich dann heraus, dass es sich dabei um das Main Theme aus dem ersten "Silent Hill" handelt. Dies ist eine Anspielung in einem Titel, der sich ansonsten weitgehend von offensichtlichen Verbindungen zur Originalreihe fernhält, abgesehen von einigen kleineren Verweisen an manchen Stellen.

Musik spielte im ersten "Silent Hill" ohnehin eine tragende Rolle. So musste damals in der Schule des stillen Örtchens ein kryptischer Text korrekt interpretiert werden, um anschliessend die richtigen Tasten auf einem Klavier drücken zu können.

"Silent Hill f" erschien am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.