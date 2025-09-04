Silent Hill f: Erster Blick auf die Technik

Die Kollegen von Digital Foundry konnten einen ersten Blick auf die technische Seite von "Silent Hill f" werfen. Grundlage dafür war eine rund dreistündige Session damit auf der gamescom.

Hier wird die Technik von "Silent Hill f" über 14 Minuten lang analysiert. Dabei läuft der Titel sowohl auf dem PC als auch auf der Standard-PS5 mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde. Zwar verzichtet man auf eine native 4K-Auflösung, aber der Einsatz von Motion Blur sorgt dafür, dass selbst auf 30 fps begrenzte Zwischensequenzen überzeugend wirken.

Auffällig war zudem das Fehlen der sonst häufig auftretenden Ruckler, welche viele Spiele auf Basis der Unreal Engine 5 prägen. Störendes temporales Bildrauschen war ebenfalls nicht zu erkennen. Möglich wurde dies durch den Einsatz der Software-Lösung Lumen, welche in den meisten Szenen für eine realistische Lichtdarstellung sorgt.

Kürzlich äusserte sich Produzent Motoi Okamoto zum genauen Genre von "Silent Hill f". Dabei bezeichnete er Soulslike-Vergleiche als unangebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Silent Hill f" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.