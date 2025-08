Silent Hill f: Fans sind gespalten

Vor einigen Tagen wurden die ersten Previews zu "Silent Hill f" veröffentlicht, natürlich inklusive In-Game-Material aus dem Spiel. Das Kampfsystem liess die Fans dabei gespalten zurück.

So waren grobgesagt zwei Arten von Stimmen zum Kampfsystem von "Silent Hill f" zu lesen. Die eine Fraktion fand es gut und interessant, dass sich die Entwickler dabei offenbar an einem Soulslike orientieren. Die andere Fraktion monierte jedoch genau das und warf die Frage auf, ob dies überhaupt zur Serie und ihrer Tradition bzw. dem Horrorgenre an sich passe.

So ziemlich alle waren sich letztlich aber einig, dass man erstmal auf die finale Version von "Silent Hill f" warten müsse, um ales wirklich beurteilen zu können. Die Situation erinnerte dezent an das Remake von "Silent Hill 2", von dem zunächst ebenfalls nicht alle angetan waren, welches sich aber am Ende als grosser Erfolg für Bloober Team entpuppte. Viele hoffen hier auf eine ähnliche Entwicklung.

Sonderlich lange müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr gedulden, denn Silent Hill f" wird schon am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.