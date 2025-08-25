Silent Hill f: Produzent äussert sich zum Genre

Erst im Rahmen der gamescom Opening Night Live bekamen wir in der vergangenen Woche neue Einblicke in "Silent Hill f" geboten. Jetzt hat sich Produzent Motoi Okamoto zu dem Genre geäussert, in dem der Titel beheimatet sein wird.

So erklärt Okamoto, dass er einige der Online-Diskussionen zu "Silent Hill f" als nicht gerade positiv erachtet. Vor allem geht es hier um die gefühlt automatische Einordnung in das Soulslike-Genre. Er habe den Eindruck, dass einige Leute nur ein Ausweichmanöver und einen sich füllenden Balken sehen müssten, um zu diesem Schluss zu kommen.

Dabei, so Okamoto weiter, hätte es viele dieser Elemente bereits in früheren Serienteilen gegeben. Besagter Balken beim Ausführen eines Schlags wäre etwa schon in "Silent Hill 4: The Room" vorhanden gewesen. Folglich sei dies keine Sache, die exklusiv für das Soulslike-Genre erfunden worden wäre.

"Silent Hill f" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC.