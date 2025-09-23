Silent Hill f: Technik-Analyse zur PS5-Fassung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Silent Hill f" auf PS5 beschäftigt. Das zugehörige Video wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird die Technik von "Silent Hill f" auf PS5 fast 15 Minuten lang thematisiert. Dabei kann der Horrortitel auf einer Stadard-PS5 überzeugen, bleibt aber auf der PlayStation 5 Pro hinter den Erwartungen zurück. So trüben dort etwa einige visuelle Artefakte die Spielfreude. Digital Foundry verspricht zudem, dass diesbezügliche Videos zu Xbox und dem PC noch folgen werden.

Bereits Anfang des Monats hatte man einen Blick auf die Technik von "Silent Hill f" auf PS5 und dem PC geworfen (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Damals äusserte man sich diesbezüglich noch sehr positiv und hoffnungsvoll.

"Silent Hill f" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.