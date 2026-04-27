Silent Hill: Townfall: Neue Informationen zum Gameplay

Lead Game Designer Graeme McKellan hat frische Details zum Gameplay von "Silent Hill: Townfall" verraten. So setzt man dabei konzeptionell auf ein Gleichgewicht zwischen Stealth und Kampf.

Beide Ansätze sollen in "Silent Hill: Townfall" gleichwertig behandelt werden, auch wenn bestimmte Situationen gezielt eine der beiden Spielweisen begünstigen. McKellan erklärt dazu, dass wir je nach Abschnitt stärker in Richtung eines bestimmten Umgangs mit Gegnern gelenkt werden können. Trotzdem bleibe stets die Wahlfreiheit erhalten, ob man sich eher schleichend oder direkt durchsetzt. Die Entwickler wollen damit ein flexibles System erschaffen, welches unterschiedliche Spielstile unterstützt.

Nahkämpfe sollen zudem bewusst intensiv gestaltet sein: McKellan spricht davon, dass sich diese Auseinandersetzungen wie ein echter Kampf anfühlen und eine unruhige, direkte Dynamik erzeugen sollen. Genau diese Unmittelbarkeit sei ein zentrales gestalterisches Element des Spiels.

Bereits im Februar hatte Konami für Klarheit bei den Plattformen von "Silent Hill: Townfall" gesorgt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Silent Hill: Townfall" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC,