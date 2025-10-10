Silent Hill: Townfall: Gerüchte zum Releasetermin

Der Website Biohazard Ultimate entstammen einige Gerüchte zu "Silent Hill: Townfall", Diese betreffen den Erscheinungstermin und einen baldigen Showcase.

Demnach wird "Silent Hill: Townfall" angeblich am 26. März 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Die Angabe stammt wohl aus internen Diskussionen des Publishers.

Noch in diesem Monat soll zudem auf den üblichen Kanälen ein Showcase zu "Silent Hill: Townfall" ausgestrahlt werden. Darin sollen weitere Details zu dem Spiel enthüllt und auch ein erster Trailer zum Remake des ersten Serienteils gezeigt werden.

"Silent Hill: Townfall" bietet offenbar mehrere kurze Geschichten. Im Mittelpunkt stehen dabei Geister aus der Vergangenheit einer Stadt, vor allem Erscheinungen, die einen nahegelegenen Strand heimsuchen, an dem die Handlung angesiedelt ist.

"Silent Hill: Townfall" wurde im Oktober 2022 mit einem ersten Teaser offiziell angekündigt.