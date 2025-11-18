Silent Hill: Townfall: Weiterer Hinweis auf Releasetermin

Inzwischen wurde ein weiterer Hinweis auf den Erscheinungstermin von "Silent Hill: Townfall" gesichtet. Demnach könnte es tatsächlich im März kommenden Jahres soweit sein.

So sprach jetzt ein polnischer Händler davon, dass "Silent Hill: Townfall" am 26. März 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen wird. Besagte Listung ist mittlerweile wieder gelöscht worden. Konami oder Annapurna Interactive haben sich bisher auch noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Schon im Oktober hatte der oben genannte Releasetermin für "Silent Hill: Townfall" als Gerücht die Runde gemacht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Silent Hill: Townfall" wurde im Oktober 2022 mit einem ersten Teaser offiziell angekündigt.