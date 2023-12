News zu Silent Hill: Townfall für 2024 angekündigt

2023 war ein spannendes Jahr für "Silent Hill"-Fans. So begann vor ein paar Wochen die interaktive Serie "Silent Hill: Ascension", über den Start wir an dieser Stelle berichteten. Um das 2022 angekündigte "Silent Hill: Townfall" war es jedoch bis auf einen kryptischen Trailer auffällig ruhig. Um der Sorge der Fans entgegenzutreten, hat Entwicklerstudio No Code eine ein Versprechen getweetet:

So verspricht No Code auf Twitter/X, dass es 2024 mehr Informationen zu dem Game geben wird. Um was es sich dabei handelt wurde zwar nicht mitgeteilt, gemessen an den 'Gepflogenheiten' der Branche sollten wir uns jedoch auf einen ersten Blick auf das Game sowie zumindest einen Release-Zeitraum, beispielsweise 2025, freuen dürfen.