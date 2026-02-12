Silent Hill Transmission angekündigt

Konami hat eine neue Silent Hill Transmission in Aussicht gestellt. Erste Informationen dazu liegen auch schon vor.

Besagte Silent Hill Transmission kann demnach in der morgigen Nacht ab ein Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Über die Länge der Präsentation wurde nichts gesagt, aber wir wissen schon, dass der inhaltliche Fokus auf "Silent Hill: Townfall" liegen wird.

Schon im November 2025 hatte es Hinweise auf einen konkreten Releasetermin von "Silent Hill: Townfall" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Silent Hill: Townfall" wurde im Oktober 2022 mit einem ersten Teaser offiziell angekündigt und ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.