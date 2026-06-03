Silent Hill: Townfall hat einen Termin

Die beiden Publisher Konami und Annapurna Interactive sowie Entwickler Screen Burn Interactive haben das gestrige State of Play genutzt, um einen Releasetermin für "Silent Hill: Townfall" zu verkünden. Einen neuen Trailer zu dem Survival-Horror-Titel hatte man auch zu zeigen.

Demnach wird "Silent Hill: Townfall" am 24. September erscheinen. Die Plattformen standen mit PS5 und dem PC ja schon länger fest. Weitere Umsetzungen, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar erstmal nicht angedacht, aber wie wir ja wissen, kann sich das theoretisch jederzeit ändern.

Einen Release Date Trailer zu "Silent Hill: Townfall" gibt es ebenfalls zu sehen. Darin macht man uns über zwei Minuten lang unter anderem mit dem Setting vertraut und bietet Einblicke in die Story.

Das letzte Lebenszeichen von "Silent Hill: Townfall" hatte es erst im April gegeben. Damals hatte Lead Game Designer Graeme McKellan einige Details zum Gameplay verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Silent Hill: Townfall" war im Oktober 2022 angekündigt worden.