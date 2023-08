Silent Hope: Neuer Trailer

Abseits der formalen Ankündigung war bisher noch nicht viel von "Silent Hope" zu sehen. Das haben Marvelous und Xseed Games jetzt mit einem neuen Trailer geändert.

Hier werden uns nämlich die sieben Charaktere aus "Silent Hope" etwas mehr als zwei Minuten lang vorgestellt. Anschliessend haben wir das Gefühl sie eigentlich schon ganz gut zu kennen.

Über Silent Hope

Sieben stumme Krieger müssen zusammenarbeiten, um den zurückgezogenen König zu finden. In diesem Action-Rollenspiel tauchen Genrefans in den Abyss ab und erkunden dessen Dungeons, die sich laufend verändern. Die sieben stummen Helden und Heldinnen beherrschen jeweils ganz eigene Fähigkeiten und Kampfstile. Nach jedem Dungeon kehren sie mit ihren Schätzen zurück und verbessern ihre Ausrüstung, damit sie immer tiefer tauchen und mächtiger werden können. Erst wenn sie stark genug sind, stellen sie sich den herausfordernden Endbossen, die in den Tiefen lauern.

"Silent Hope" erscheint am 3. Oktober für Switch und PC.