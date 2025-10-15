Silly Polly Beast: Actiontitel erscheint in diesem Monat

Die Top Hat Studios haben einen konkreten Releasetermin für "Silly Polly Beast" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Silly Polly Beast" ab 28. Oktober erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der PC angegeben. Versionen für die beiden Switch-Konsolen sind damit offenbar nicht angedacht, aber das kann sich natürlich theoretisch noch ändern.

Der erfreulich nahe Erscheinungstermin wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Silly Polly Beast" begleitet. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang auf das Actiontitel ein uns zeigt mit atmosphärischen In-Game-Sequenzen, was inhaltlich und konzeptionell davon zu erwarten ist.