Silver Palace: Frischer Gameplay-Trailer

Elementa hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Silver Palace" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im Gegensatz zum zuvor veröffentlichten Trailer, welcher die Perspektive des männlichen Protagonisten zeigt, führt der neue Gameplay-Trailer zu "Silver Palace" die weibliche Protagonistin in die Geschichte ein und offenbart zusätzliche komplexe Details der silbrig schimmernden Welt. Dabei setzt man mitunter auf atmosphärische Sequenzen.

Der Trailer zeigt ausschliesslich die Perspektive der Detektivin. Geleitet von der geheimnisvollen Erzählung von Rote Rose (Red Rose) taucht das Video tief in Hintergrundgeschichte, Umgebungen, Detektiv-Gameplay und die Lifestyle-Features von "Silver Palace" ein. Von den Strassen von Silvernia über die deduktive Logik bei der Verbrechensaufklärung bis hin zu rasanten Kämpfen und fragmentierten Hinweisen auf die Hintergrundgeschichte der Geschwister zeigt der Trailer den Charme des Spiels in etwas weniger als drei Minuten.

Der Trailer deutet auch Story-Fragmente rund um die männlichen und weiblichen Hauptfiguren an und zeigt actionreiche Kämpfe verschiedener, einzigartiger Charaktere. In der zweiten Hälfte tritt ausserdem ein furchterregender neuer Gegner mit überwältigender Präsenz auf, welcher die Spannung und Vorfreude auf den weiteren Verlauf der Handlung steigert.

Neben alltäglichen Aktivitäten wie etwa dem Schlendern durch die Strassen oder dem Reisen auf einem Silverium-Pegasus präsentiert das Video einige interaktive Elemente, darunter Autofahren, Schach und Brettspiele, welche die lebendige Welt von Silvernia erlebbar machen. Dort wird uns also sicher nicht langweilig.

"Silver Palace" ist noch bis zum 16. Juli auf dem PC in der geschlossenen Beta. Einen Termin für die Vollversion gibt es noch nicht.