Silver Palace: Detaillierter Gameplay-Trailer

Entwickler Elementa Games hat einen umfangreichen Gameplay-Trailer zu "Silver Palace" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast sechs Minuten lang gezeigt, was auf spielerischer Seite von "Silver Palace" zu erwarten ist. Dabei lernen wir natürlich auch die Spielwelt und einzelne Charaktere kennen. Die Musik versprüht phasenweise einen melancholischen Charme und passt wunderbar dazu.

Die Story von "Silver Palace" lernen wir ebenfalls kennen. Wir schlüpfen darin nämlich in die Rolle eines Detektivs, der ein tiefes Geheimnis und eine Verschwörung in der Metropole Silvernia aufdeckt, während verschiedene Fraktionen dort um die Kontrolle kämpfen.

"Silver Palace" soll schon bald für den PC erscheinen. Danach sollen Umsetzungen für iOS, Android und die Konsolenwelt folgen.