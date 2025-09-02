Simon The Sorcerer Origins: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Abseits der Ankündigung von "Simon The Sorcerer Origins" im Juni haben wir bisher noch nicht viel von dem Adventure gesehen. Das wurde jetzt von ININ Games geändert.

Der Entwickler hat nämlich einen detaillierten Gameplay-Trailer zu "Simon The Sorcerer Origins" ins Netz gestellt. Dieser hat einen Umfang von mehr als neun Minuten.

In dieser Zeit werden sämtliche Facetten von "Simon The Sorcerer Origins" vorgestellt. So bekommen wir etwa die Spielwelt genauer gezeigt und es wird unter anderem auch erklärt, wie das Gameplay für die Konsolenwelt angepasst wurde. Insgesamt wissen wir danach, was von der Adventure-Neuauflage zu erwarten ist.

"Simon The Sorcerer Origins" erscheint am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.