Simon The Sorcerer Origins angekündigt

ININ Games stellt uns "Simon The Sorcerer Origins" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch zu bieten.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Simon The Sorcerer Origins" eingestimmt. Dabei hebt man vor allem die zentralen Features des Adventures hervor.

Inhaltlich knüpft "Simon The Sorcerer Origins" an das ikonische Adventure-Erbe der Neunziger an und erzählt als offizielles Prequel die Vorgeschichte des zauberhaften Antihelden. Entwickelt von Smallthing Studios und veröffentlicht von ININ Games, verbindet das Spiel nostalgischen Charme mit zeitgemässer Technik: handgezeichneten Grafiken, pointierten Dialoge, einem verspielten Soundtrack von Mason Fischer und bekannten Stimmen - darunter übrigens auch der deutsche Originalsprecher Erik Borner - schaffen eine dichte, humorvolle Atmosphäre.

"Simon The Sorcerer Origins" erscheint am 28. Oktober.