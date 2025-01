25 Jahre Jubiläum der Sims

"Die Sims" feiert am 4. Februar diesen Jahres den 25. Geburtstag der beliebten Lebenssimulation und gibt euch in der neuesten Ausgabe von "Behind The Sims" schon jetzt eine Vorschau auf die kommenden Geburtstagsfeierlichkeiten sowie Aktionen, die im Laufe des Monats stattfinden werden.

Spieler und Fans der Reihe erwarten neue ikonische Sets, viele kostenlose Inhalte, ein besonderer 25-Stunden-Livestream und vieles mehr.

Unter anderem sind diese Inhalte geplant:

Kostenlose, zeitlich befristete Events in "Die Sims 4" und "Die Sims FreePlay"

Neue, von ikonischen Sims-Charakteren inspirierte Sets

Ein neues Creator-Set in Zusammenarbeit mit lilsimsie sowie weitere zukünftig geplante Creator-Sets und Kollaborationen

Neuigkeiten zu MySims: Cozy Bundle

Neues "Die Sims"-Merchandise

Und vieles mehr...