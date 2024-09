Die Sims 4 wird keinen klassischen Nachfolger bekommen

Electronic Arts hat jetzt klargestellt, dass kein Nachfolger im klassischen Sinne für "Die Sims 4" angedacht ist. Ein "Die Sims 5" wird es also wohl nie geben.

So erklärt Electronic Arts, dass man sich in Bezug auf die Sims-Reihe von linearen und sequentiellen Veröffentlichungen entfernen möchte. Vielmehr sollen Spieler stets in der Lage sein, ihren Fortschritt zu übernehmen statt komplett von vorne beginnen zu müssen. Dadurch bekommen sie auch ein stringentes Spielerlebnis geboten.

Folglich wird "Die Sims 4" weiterhin fleissig mit Updates und Erweiterungen versorgt. Bereits morgen erscheint etwa die "Artist Studio and Storybook Nursery"-Erweiterung und am 31. Oktober folgt das immer noch mysteriöse "Life and Death Expansion Pack". Langweilig sollte der Community also nicht werden.

"Die Sims 4" erschien am 4. September 2014 für den PC. PS4 und Xbox One wurden am 17. November 2017 versorgt.