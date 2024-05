Die Sims 4 erhält kostenloses Basisspiel-Update

EA und Maxis veröffentlichen heute ein kostenloses Update für "Die Sims 4", welches euch überarbeitete Bademode bringt und ab sofort für PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar ist.

Mit diesem sommerlichen Update findet absolut jeder Sim das passende Pool-Outfit: Nicht nur Badeanzüge gibt es in einer Vielzahl neuer Farben, auch weitere Oberteile des Basisspiels – wie das Tankinitop und das Wickeloberteil – ebenso wie Badehosen erhalten einen frischen Look mit strahlenden Farben. Damit steht Sommer, Sonne und Spass am Pool oder Strand nichts mehr im Wege.