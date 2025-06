Die Sims 4 enthüllt neues Erweiterungspack

Die Sims kündigt an, dass ihr von Mai bis August viele neue Inhalte erwarten könnt, die die Magie der Natur und das Leben unter freiem Himmel einfangen. Darunter das "Die Sims 4 Zauber der Natur"-Erweiterungspack, das am 12. Juni enthüllt wird und ab dem 10. Juli verfügbar ist.

Zusätzlich könnt ihr euch darauf freuen, die Geschicklichkeits-Fähigkeit eurer Sims zu verbessern, um ein lange verborgenes Geheimnis der Natur zu entdecken. Das neue Event "Ruf der Natur" kommt am 24. Juni in das "Die Sims 4"-Basisspiel und weitere Updates folgen im Basisspiel am 01. Juli und 19. August.

Ausserdem: Dreifache GRAMMY-Preisträgerin und Unternehmerin Megan Thee Stallion, Internetstar Quen Blackwell und die preisgekrönte Gaming-Content-Creatorin sowie DE&I-Fürsprecherin Danielle "Ebonix" Udogaranya sorgten mit einem besonderen "Die Sims"-Livestream auf der Dream Con für ordentlich Stimmung.