Die Sims 4: Trailer zur "Life & Death"-Erweiterung

Nachdem sie bisher eher ein Mysterium war, gibt es von Electronic Arts jetzt die volle Info-Dröhnung zur kommenden "Life & Death"-Erweiterung für "Die Sims 4". So bekommen wir nicht nur einen Trailer gezeigt, sondern erfahren auch einen konkreten Releasetermin.

Hier wird uns die "Life & Death"-Erweiterung für "Die Sims 4" über drei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Sie erscheint bereits am 31. Oktober, also pünktlich zu Halloween.

In der "Life & Death"-Erweiterung für "Die Sims 4" begeben wir uns in das verstörende Königreich Ravenwood, wo wir drei verschiedene Nachbarschaften erkunden können, die alle ihre eigene Verbindung zu dem dunklen Übergang zwischen dem Leben und dem, was danach kommt, haben. Unsere Sims werden die Möglichkeit haben, eine Wunschliste zu schreiben, ihre im Jenseits zu erledigenden Angelegenheiten zu lösen, neue Geisterkräfte einzusetzen, um Chaos zu stiften, Wohlwollen zu zeigen oder etwas dazwischen zu tun, und sogar wiedergeboren zu werden.

"Die Sims 4" erschien am 4. September 2014 für den PC. PS4 und Xbox One wurden am 17. November 2017 versorgt.