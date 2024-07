Electronic Arts und Maxis veröffentlichten heute das "Die Sims 4 Verliebt"-Erweiterungspack, welches ab sofort für PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist.

In "Die Sims 4 Verliebt" erkunden Sims nicht nur die neue Spielwelt Ciudad Enamorada, sondern dank der neuen App, "Amors Ecke", auch die Welt des Online-Datings: Ihr erstellt Dating-Profile eurer Sims, inklusive charmanter Selfies, findet das perfekte Match und plant spannende Dates. Dafür nutzt ihr das neue Date-Planungssystem, mit dem romantische Verabredungen bis ins kleinste Detail individualisiert werden können. Vom Treffpunkt für das Date über Aktivitäten während des Treffens bis zu der Frage, ob vielleicht zur moralischen Unterstützung – oder für das Drama – noch weitere Sims mitkommen sollen. Und mit der neuen romantischen Decke im Gepäck sind besondere Momente garantiert.

Zudem werden romantische Beziehungen noch komplexer und facettenreicher: Ihr könnt dank neuer romantischer Bestreben festlegen, wie sich eure Sims in der Dating-Welt bewegen und entscheiden, was sie anziehend oder unattraktiv finden. Sobald zwei Sims dann in einer romantischen Beziehung sind, zeigt die neue romantische Zufriedenheit auch, wie glücklich Sims mit der Partnerschaft sind – was nicht immer beide gleich empfinden.