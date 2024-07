Die Sims 4: Verliebt: Neuer Trailer

EA und Maxis präsentieren einen neuen Trailer für das "Die Sims 4 Verliebt"-Erweiterungspack, das am 25. Juli für PC, Ma, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Das neue Video wirft einen genaueren Blick auf die erweiterten Romantik-Features, darunter die neue Dating-App "Amors Ecke", erste Verabredungen und langfristige Bindungen in der neuen Welt von Ciudad Enamorada – einer Stadt voller aufregender Möglichkeiten. Simmer können nun die Dating-Szene in all ihren bunten Facetten erleben: vom Erstellen des perfekten Dates über die Erkundung verschiedener emotionaler Bindungen bis hin zum Vertiefen einer bestehenden Beziehung und vielem mehr.