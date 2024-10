Electronic Arts kündigt zwei Creator-Sets für "Die Sims 4" an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Besagte Creator-Sets für "Die Sims 4" hören auf die Namen "Gemütlicher Kitsch von Myshunosun" und "Süsse Pyjamaparty von Trillyke". Sie werden ab 14. November verfügbar sein.

In einer Vorschau auf die neuen Creator-Sets für "Die Sims 4" zeigt das Team an dieser Stelle mit Myshunosuns Gemütlicher Kitsch-Set lebendige Farben und moderne Einrichtungs-Designs aus der Mitte des Jahrhunderts und erstklassige Schlaf- sowie Lounge-Kleidung für Übernachtungen mit Trillykes Süsse Pyjamaparty-Set. Ausserdem gibt es einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen und darauf, wie diese Sets letztlich von einer Idee zur Realität wurden.

"Die Sims 4" erschien am 4. September 2014 für den PC. PS4 und Xbox One wurden am 17. November 2017 versorgt.