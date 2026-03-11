SiN: Reloaded: Neuauflage angekündigt

3D Realms und die Nightdive Studios haben "SiN: Reloaded" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC enthüllt. Wem der Name bereits bekannt vorkommt, liegt richtig.

Bei "SiN: Reloaded" handelt es sich nämlich um eine umfassend überarbeitete Neuauflage des storybasierten Ego-Shooters von Ritual Entertainment aus dem Jahr 1998. Die Handlung folgt dabei dem Sicherheitsberater Colonel John R. Blade, welcher in einer dystopischen Zukunft gegen Dr. Elexis Sinclaire vorgeht. Die Chefin von SinTEK Industries verbreitet darin eine DNA-verändernde Droge und setzt genetisch veränderte Mutanten ein.

Der Titel bietet strukturell viele interaktive Elemente innerhalb der Level. Blade hackt etwa Computerterminals, nutzt Aufzüge und Überwachungskameras und steuert Fahrzeuge wie einen Gabelstapler, Patrouillenboote oder Hubschrauber. Entscheidungen beeinflussen selbstverständlich den Verlauf der Handlung und eröffnen unterschiedliche Wege. Ausserdem enthält die Neuauflage das Missionspaket "Wages of Sin". Beide Spiele laufen mit der KEX-Engine, bieten eine überarbeitete Grafik, modernisierte Steuerung, verbesserte Karten und frische Musikstücke.

"SiN: Reloaded" erscheint im weiteren Jahresverlauf.