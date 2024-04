Entlassungen bei Singularity 6

Auch bei Entwickler Singularity 6 ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach musste sich Singularity 6 von rund 35 Prozent seiner Angestellten trennen. Das offizielle Statement des Teams liest sich folgendermassen:

"Nach der Veröffentlichung von Palia auf Steam haben wir den Support evaluiert, der erforderlich ist, um einen qualitativ hochwertigen und langfristig stabilen Gameplay-Service zu bieten. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Belegschaft zu reduzieren, wovon etwa 35 Prozent unserer talentierten und fleissigen Teammitglieder betroffen waren. Wir schätzen ihren Beitrag und verpflichten uns, sie während dieses Prozesses zu unterstützen. Dazu gehören Abfindungen, Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung und Karriereberatung sowie die Beibehaltung der gesamten vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Entwicklungsausrüstung. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen und erfolgte nach sorgfältiger Abwägung unserer Entwicklungs- und Geschäftsbedürfnisse zur Unterstützung von Palia und seiner Gemeinschaft. Wir werden weiterhin mit Leidenschaft und Fantasie arbeiten und die Hingabe und Kreativität beibehalten, die unsere Gemeinschaft erwartet und verdient. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für unser Studio und die betroffenen Teammitglieder."

Singularity 6 veröffentlichte zuletzt "Palia". Die Mischung aus Lebenssimulation und MMORPG startete am 24. Oktober 2023 auf dem PC in die offene Beta. Nintendos Switch wurde am 14. Dezember 2023 bedient.