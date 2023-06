Publisher Victura gibt bekannt, dass "Six Days in Fallujah" bald im Early Access startet. Nach langem Warten ist es noch in diesem Monat soweit.

Demnach ist der Early-Access-Beginn für "Six Days in Fallujah" am 22. Juni. Der Release der Vollversion steht dann im nächsten Jahr auf dem Programm.

"Six Days in Fallujah" war bereits im Jahr 2009 angekündigt worden, damals für PS3, Xbox 360 und den PC. Nach ersten Negativkritiken schien es zunächst so, als wäre das Projekt eingestampft worden.