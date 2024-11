Six Days in Fallujah: Neuer Trailer

Publisher Victura hat einen weiteren Trailer zu "Six Days in Fallujah" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden wir noch einmal fast zweieinhalb Minuten lang auf das Command and Control-Update für "Six Days in Fallujah" eingestimmt. Dieses ist bekanntlich seit gestern verfügbar. Dabei setzt man auf eine packende Mischung aus Realfilm- und Gameplaysequenzen. Noch ist unklar, wann das nächste Update für den Taktik-Shooter folgen wird.

Bei "Six Days in Fallujah" handelt es sich um einen Taktik-Shooter in der Egoperspektive, der uns und drei andere Spieler in realistische Häuserkämpfe versetzt, welche nur mit einer ebenso realistischen Vorgehensweise bestritten werden können.

"Six Days in Fallujah" ist am 22. Juni 2023 auf dem PC in den Early Access gestartet. Die Vollversion erscheint Ende 2025 auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.