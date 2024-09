Publisher Victura kündigt ein weiteres Update für "Six Days in Fallujah" an. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist ab 7. November das sogenannte "Command and Control"-Update für "Six Days in Fallujah" verfügbar. Es wird uns bereits jetzt mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt. Inhaltlich erlaubt es uns, unseren von der KI gesteuerten Kameraden Befehle zu erteilen. Ausserdem können wir die ersten beiden Missionen der Einzelspieler-Kampagne in Angriff nehmen. Bisher ist noch unklar, wann das nächste Update folgen wird.

Bei "Six Days in Fallujah" handelt es sich um einen Taktik-Shooter in der Egoperspektive, der uns und drei andere Spieler in realistische Häuserkämpfe versetzt, welche nur mit einer realistischen Vorgehensweise bestritten werden können.

"Six Days in Fallujah" ist am 22. Juni 2023 auf dem PC in den Early Access gestartet.