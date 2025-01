skate.: Baldiger Playtest für die Konsolenfassungen

Es tut sich wieder was in der Welt von "skate.", So ist jetzt ein Playtest für dessen Konsolenfassungen quasi in greifbarer Nähe. Wir fassen alle Informationen dazu für euch zusammen.

Konkret mehren sich die Berichte, dass Teilnehmer am Early Access Insider Programm von "skate." mittlerweile Benachrichtigungen für einen baldigen Playtest der Konsolenversionen erhalten haben. Doch keine Angst, wer nicht Teil dieses Programms ist, kann auf der offiziellen Website des Trendsporttitels sein Interesse bekunden an dem besagten Test teilnehmen zu wollen. Eine Garantie für eine spätere Teilnahme daran ist das aber selbstverständlich nicht.

"skate." ist mittlerweile seit rund viereinhalb Jahren in der Mache. Die Vollversion wird irgendwann einmal für PS5, Xbox Series X, iOS, Android und den PC erscheinen.