skate. benötigt ständige Internetverbindung

Entwicklerstudio Full Circle hat einen Blog mit dem passenden Titel "The Grind" gestartet, auf dem wir jede Menge über "skate." erfahren. Gleich in dem ersten Artikel heisst es, dass das Sportspiel von Electronic Arts eine Dauerverbindung zum Internet voraussetzen wird. Das "Skate"-Reboot soll noch 2025 mit einem Early Access an den Start gehen.

Auf die Frage "Wird skate. einen Offline-Modus haben?" antwortet EA in dem FAQ-Teil des Artikels: