skate.: Details zur dritten Season

Wie wir bereits wissen, beginnt die dritte Season von "skate." am 10. März. Entwickler Full Circle hat jetzt viele weitere Details dazu verraten.

Demnach sehen die zentralen Neuerungen in der dritten Season von "skate." folgendermassen aus:

Grom-Insel: Die Grom-Insel kehrt in signifikant grösserem Umfang zurück. Inspiriert von "Skate 2" und "Skate 3" entsteht dort ein klassisches Spillway-Feeling mit umfangreichem neuen Terrain zum Erkunden, Grinden und Shredden sowie frischen Aufgaben und Herausforderungen.

Überarbeiteter skate.Pass: Das skate.Pass-System umfasst jetzt über 100 Stufen im Standard- und Premium-Track mit Decks, Stickern, Trucks, Griptape, Tattoos und weiteren Items. Marken wie etwa Thrasher, Vans und adidas ergänzen zudem das Angebot. Zusätzlich beginnt der neue skate.Premium Pass+ mit einem Vorsprung von 4.000 Tix für schnellere Freischaltungen.

Geschwindigkeitslinien-Modus: Technische Challenges und Time Trials testen das eigene Tempo in San Van und auf der Grom-Insel.

Loadouts: Skater-Loadouts erleichtern den Wechsel von Look und Setup. Drei Charakter-Loadouts stehen dabei direkt zur Verfügung, weitere Slots können im Spiel erworben werden.

Tattoos: Tattoos für Arme und Beine halten Einzug in San Van. Grösse, Position und Rotation lassen sich dabei völlig frei anpassen. Tattoos können über den skate.Pass, den rotierenden In-Game-Shop oder den neuen Tattoo-Shop freigeschaltet bzw. gekauft werden.

Frische und verbesserte Tricks: Dark Tricks wie etwa Dark Catches, Dark Flips und Darkslides sind ab dem ersten Tag verfügbar. Boneless-Moves erhalten ausserdem ein verbessertes Ansprechverhalten am Boden und in einer Transition.

"skate." ist am 16. September 2025 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.