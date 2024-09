Early Access für skate. angekündigt

Electronic Arts und Full Circle kündigen einen Early Access für "skate." an. Ein ungefähres Zeitfenster dafür gibt es auch schon.

Demnach wird der Early Access für "skate." irgendwann im Laufe des nächsten Jahres beginnen. Genauere Informationen dazu werden selbstverständlich zu gegebener Zeit folgen.

In den vergangenen beiden Jahren hat das Team von "skate." in der PC-Version bereits Zehntausende von Testspielern in der virtuellen Stadt San Vansterdam willkommen geheissen. Der Konsolen-Playtest soll noch im Herbst dieses Jahres beginnen. Um am Spieltest teilzunehmen, können sich Spieler ab jetzt als skate. Insider anmelden und so die Zukunft von "skate." aktiv mitgestalten.