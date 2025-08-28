Entwicklungsupdate zu skate.

Nachdem wir gestern schon das Datum des Early-Access-Starts von "skate." erfahren haben (16. September) gibt es heute ein Entwicklungsupdate dazu. Dieses verrät sämtliche Details des Vorabzugangs.

In San Vansterdam erwartet uns nämlich folgendes:

Überarbeitetes Flick-It-System: Das Flick-It-System wurde in der Frostbite Engine optimiert und ist nun besser und präziser denn je. Das trifft auch auf neue Tricks wie Powerslides und Wallies zu.

Skatepedia: Der hilfreiche Ratgeber bietet Unterstützung beim Erlernen von Tricks, vermittelt Informationen zu diversen Fahrstilen und trägt zur verbesserten Zugänglichkeit von "skate." für Neulinge bei.

San Vansterdam: Eine frische Skateboarding-Welt umfasst vier verschiedene Nachbarschaften und die zusätzliche Möglichkeit, vertikal zu klettern, um sämtliche Skate-Spots der Stadt zu erreichen. In dieser Welt besteht die Option zur völlig freien Bewegung, zur Absolvierung von Challenges, zur Teilnahme an unterschiedlichen Sessions sowie zur Nutzung des Schnellbaus zur Erstellung individueller Skate-Spots.

Anpassungsmöglichkeiten: Wie das übrige Spiel befindet sich auch dieser Bereich noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Über Live-Services werden zusätzliche Anpassungsoptionen eingeführt, darunter etwa Tattoos, mit denen das Aussehen und Verhalten der Skater individualisiert werden können.

Saisonale Inhalte: Über regelmässige Updates werden frische Inhalte und saisonale Events bereitgestellt. Saison 1 thematisiert dabei die Neunziger Jahre als goldene Ära des Skateboardings. Im Rahmen dieser Saison werden zusätzliche Skate-Bereiche, frische Herausforderungen, kosmetische Gegenstände, Musiktitel und weitere Inhalte eingeführt. In den Saisons 2 und 3 werden weitere neue Inhalte bereitgestellt. Zusätzlich werden Funktionen integriert, welche von der Community gewünscht wurden, darunter unter anderem ein Party-Sprachchat, Erweiterungen des Replay-Editors sowie neue Tricks wie Impossibles und Darkslides.

Jahreszeitliche Events: Saison 1 beginnt mit themenbezogenen Events wie etwa Skate-o-Ween und Ahornholz-Ernte.

Neuer skate.-Pass: Der kostenlose sowie der Premium-Belohnungsweg stecken voller Belohnungen sowie saisonaler Challenges, die den Spielern neue und aufregende Aktivitäten bieten.