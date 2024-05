skate.: Fünfte Episode von The Board Room

Electronic Arts und Full Circle haben mittlerweile die fünfte Episode von "The Board Room" zu "skate." veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In der fünften Ausgabe von "The Board Room" zu "skate." geben die Entwickler 14 Minuten lang erneut Auskunft über den Stand der Entwicklung. Ausserdem wird über Individualisierungsoptionen, kosmetische Objekte, Belohnungen und Markenpartner gesprochen. Material aus dem Trendsport-Titel gibt es in diesem Kontext selbstverständlich auch zu sehen. Dabei handelt es sich häufig zwar nur um Pre-Pre-Alpha-Gameplay, aber zumindest bekommen wir dadurch einen ungefähren Eindruck, was spielerisch auf uns zukommt.

"skate." ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber keinen Releasetermin.