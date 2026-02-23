skate.: Kritik nach Vorstellung der dritten Season

Nach der Vorstellung der dritten Season ist "skate." in die Kritik geraten. Schuld daran ist hauptsächlich, dass Electronic Arts dabei die einstige Zusage zu Spielbereichen ohne Paywall bricht.

Aber ganz der Reihe nach: Am 10. März startet die mittlerweile dritte Season von "skate.". Deren zentrale Neuerung ist Grom, eine dezent überarbeitete Version der bisherigen Tutorial-Insel. Im ersten Monat erhalten ausschliesslich Käufer des kostenpflichtigen Premium Pass uneingeschränkten Zugang. Nicht zahlende Spieler bleiben jedoch bis April ausgeschlossen.

Im Rahmen eines mehrwöchigen Events dürfen anschliessend alle Nutzer von "skate." an der Eröffnung teilnehmen, aber danach beschränkt EA den freien Zutritt wieder. Wer keinen Premium Pass besitzt, kann für 500 Rip Chips, eine durch das Spielen verdiente In-Game-Währung, immerhin ein Tages-Ticket erwerben.

Die Regelung sorgt für Kritik, weil EA vor dem Start zugesichert hatte, keine Kartenbereiche hinter einer Bezahlschranke zu platzieren. Inzwischen erklärte das Unternehmen dazu, dass sich "skate." im Early Access befinde und gemeinsam mit der Community weiterentwickelt werde. Planänderungen seien dabei Teil dieses Prozesses.

"skate." ist am 16. September 2025 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.