skate.: Start-Termin für die zweite Season

Entwickler Full Circle hat den Start-Termin für die mittlerweile zweite Season von "skate." verkündet. Demnach ist es sogar schon nächste Woche soweit.

Konkret beginnt die zweite Season von "skate." am 2. Dezember. Ein Trailer mit ordentlich Retro-Charme stimmt uns jetzt schonmal darauf ein. Die Highlights von besagter Season 2 sehen so aus:

Owne das Gebiet-Spielmodus: Ein durch einen Serienklassiker inspiriertes Format, in dem Spieler mit bis zu drei Freunden gemeinsame Challenges bewältigen und die Strassen erobern. Je mehr Aufgaben erfüllt werden, desto höher die Abschluss-Stufe und umso grösser die Belohnungen.

Party-Sprachchat und Beacons: Optimierte Crew-Koordination durch In-Game-Sprachchat und Beacons, die über das Kommunikations-Radmenü gesetzt werden können, um einfacher Partysitzungen zu finden bzw. beizutreten.

Verbesserungen am Replay-Editor: Der Replay-Editor erhält mit dem Erweitertes Bearbeiten-Modus ein umfangreiches Upgrade. Neue Funktionen umfassen etwa erweiterte Trim-Tools, Keyframes sowie zusätzliche Rahmung-Optionen wie Drehung, Neigung und Versatz.

Visuelle Updates für die Welt + Charaktere: Saison 2 bringt zudem die zweite Runde visueller Verbesserungen für die Welt sowie erstmals auch für die Charaktere. San Van und seine Skater erscheinen dabei mit schärferen Details und verbesserter Beleuchtung. Überarbeitete Passanten lassen die Stadt lebendiger wirken. Drei neue Frisuren und zwei frische Optionen für Gesichtsbehaarung erweitern die Möglichkeiten zur Individualisierung.

Neue Skate-Spots: San Vansterdam erhält weitere und überarbeitete Skate-Spots, darunter etwa Casper Hotel-Dach, Strassentunnel, Gebäude-Dachterrassen und Kanalgebäude. Diese bleiben auch nach der zweiten Saison verfügbar.

Frische Tricks: Mit Impossibles und erweiterten Handplants stehen neue Tricks zur Verfügung. Details dazu sind im aktuellen Skatepedia-Update zu finden.

Weitere Markenpartner + Soundtrack-Ergänzungen: Neue Marken wie OJ, Ricta, Scifi und Adidas ergänzen den In-Game-Store. Ausserdem kommen 25 neue Songs hinzu, darunter Tracks von Public Enemy, Motörhead und The Bombay Royale. Die komplette Tracklist folgt in Kürze.

"skate." ist am 16. September auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.