skate.: Details zur vierten Season

Electronic Arts und Full Circle haben jetzt zahlreiche Details zum bevorstehenden Launch der vierten Season von "skate." verraten. Diese umfasst eine neue Skate-Arena, ein umfassendes Lineup an Sommer-Events, einen frischen Spielmodus und Tricks sowie eine Partnerschaft mit X Games zum Abschluss der Saison. Besagte Zusammenarbeit mit X Games setzt den Fokus von "skate." fort, authentische Skate-Kultur und reale Partner in die Strassen von San Vansterdam zu bringen, ähnlich der beliebten Nike SB-Partnerschaft, welche in der dritten Season eingeführt wurde.

Vom 2. Juni bis zum 25. August erweitert die vierte Season das Skateboarding-Erlebnis von "skate.", indem das Stadion in Brickswich für Spieler geöffnet wird, um die San Van Open zu starten. Diese neue Season wird ausserdem sich entwickelnde Live-Events in ganz San Van, einen weiteren Spielmodus und verbesserte soziale Funktionen bieten, welche darauf ausgelegt sind, mehr Momente zum Aufzeichnen, Teilen und Angeben zu schaffen. Die vierte Season wird zudem mit etwas Besonderem von X Games enden.

Darüber hinaus bringt die Season zahlreiche Verbesserungen am Kern-Gameplay mit sich und unterstreicht damit Full Circles Bestreben, auf das Feedback der Community einzugehen und "skate." konsequent mit sinnvollen Updates weiterzuentwickeln.

Die wichtigsten Highlights aus der vierten Season umfassen:

Das Stadion: Das Lucre Financial Stadium, auch bekannt als das „Chum Bucket“, ist das Epizentrum der vierten Season, vom Start der San Van Open bis zu den von X Games präsentierten San Van Open Finals. Besitzer des entsprechenden skate.Premium-Passes haben frühen Zugang zum Stadion, vom 2. Juni bis zum 7. Juli. Vom 7. Juli bis zum 21. Juli ist der Zugang zum Stadion über den skate.Premium-Pass oder über einen Tagespass (gültig für 24 Stunden ab Kauf) für 250 RIP-Chips (zu verdienen durch das Abschliessen von Challenges und Aufgaben) pro Tagespass möglich.

San Van Open & Saison-Events: Die San Van Open kehren über den Sommer als stadtweite Übernahme zurück, neben dem Go Skate Wochenende und X Games San Van. Weitere Details dazu werden bald bekanntgegeben.

Zeitlich begrenzter Event-Spielmodus: X Games Spot-Battles kommen zur Saisonmitte und führen mehrstufige, rundenbasierte Wettbewerbe ein.

Neue & verbesserte Tricks: Die vierte Season bringt echte Fingerflips zu "skate.". Die Liste der Variationen wurde dabei über das hinaus erweitert, was in früheren Titeln möglich war.

skate.Pass-Updates: Die vierte Season führt einen skate.Pass mit 110 Stufen, Standard- und Premium-Belohnungspfaden, neuen Markenintegrationen und bis zu 1.500 San Van-Dollar ein, welche über den Premium-Pfad verdient werden können.

Freundschaftscodes: Eine neue soziale Funktion erleichtert es, Freunde in ganz San Van zu finden, sich mit ihnen zu verbinden und mit ihnen zu spielen.

"skate." ist am 16. September 2025 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.