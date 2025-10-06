skate.: Erste Season vorgestellt

Entwickler Full Circle hat jetzt einige Details zur ersten Season von "skate." verraten. Auf deren Beginn müssen wir auch gar nicht lange warten.

Hier werden wir über eine Minute lang auf die ersten Season von "skate." eingestimmt. Dabei werden uns natürlich hauptsächlich die neuen Inhalte in flotten Sequenzen vorgestellt.

Jetzt aber ans Eingemachte: Die erste Season von "skate." beginnt bereits morgen und endet am 2. Dezember. Generelle Idee ist, dass es in diesem Zeitraum etwas düsterer (wegen Halloween), aber auch schon durchaus weihnachtlich in dem Trendsport-Titel zugehen darf. Dafür wird unter anderem eine entsprechende Beleuchtung sorgen.

Zwei Events für diesen Zeitraum wurden schon bestätigt, nämlich Skate-o-Ween (21. Oktober bis 11. November) und 7-Ply Maple Harvest (18. November bis 2. Dezember). Bei beiden Events gibt es Updates für die Community Parks und entsprechende Items. Ausserdem können wir uns in diesem Zusammenhangunter anderem auf 40 wöchentlich rotierende Herausforderungen freuen.

"skate." ist am 16. September auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.