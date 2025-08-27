Termin zum skate. Early Access Start bekannt

Wie EA bekannt gibt, wird es für das 2021 angekündigte "skate." nun konkret. So startet am 16. September die Early Access Phase für PC, PlayStation und Xbox.

Rund fünfzehn Jahre mussten sich Fans gedulden, denn der letzte Eintrag der Serie erschien mit "Skate 3" im Jahr 2010. Zwischendurch hat es auch Skateboard-Spiele gegeben, die als geistige Nachfolger zu der "Skate"-Reihe gelten, beispielsweise "Skater XL" und "Session: Skate Sim". Der Reboot kommt nun jedoch in anderer Form, so handelt es sich dieses Mal nämlich um einen Online Free-to-Play Live-Service Titel, was auch Mikrotransaktionen einschliesst.