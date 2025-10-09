Skate Story erscheint im Dezember

Wer schon immer als Skateboard-Dämon aus Glass der Hölle entkommen wollte... hat im Dezember Gelegenheit dazu. Wie Publisher Devolver Digital mitteilt, erscheint "Skate Story" von Entwickler Sam Eng am 08. Dezember 2026. Bereits 2020 angekündigt und seitdem mehrfach verschoben, schaffte es das spezielle Skateboard-Spiel sogar in einen Devolver Digital Delayed Showcase 2023 (dieses "historische" Video seht ihr weiter unten). Nun näheren wir uns dem Release auf PC, Nintendo Switch und PlayStation 5.

Über Skate Story

"Du bist ein Dämon aus Glas und Schmerz in der Unterwelt. Der Teufel hat dir ein Skateboard und eine einfache Abmachung angeboten: Skate zum Mond und verschling ihn, dann kommst du frei.

Reise während deiner scheinbar unmöglichen Aufgabe mit Ollies, Kickflips und Grinds durch Asche und Rauch der Leerlande. Lerne, Gewicht und Bewegung zu meistern, um den weinenden Beton zu bezwingen. Geniess die ritualisierte Schönheit, wenn du deinen Fuss aufsetzt, um einen perfekten Kickflip zu poppen.

Besiege durch schnelles Skaten brutale Dämonen, hilf einem vergesslichen Frosch und rette auf deinem Weg vom unsicheren Anfänger zum abgehärteten Skater weitere gequälte Seelen. Pushe durch die Hölle und entdecke die grössten Schwächen des Teufels: Demut, Beharrlichkeit und einen abartig guten Backside-Tailslide. Alles, was du brauchst, ist dein Skateboard.

Krasses Street-Skating-Abenteuer

Skate durch neun Ebenen der Unterwelt. Fahre auf Strassen und in surrealen Landschaften mit gewachsten Ledges, unheiligen Gaps und gequälten Dämonen. Pushe über gewagte Pfade und shredde unkonventionelle Skate-Spots. Entdecke und erstelle deine eigenen Herausforderungen, während du die Welt erforschst und dein Board meisterst.

Erliege der Schönheit des Boards

Verkauf deine Seele für Decks, Wheels und Trucks, um immer cooler zu skaten. Verbessere dich mit 70+ Skate-Tricks. Schliesse Skate-Proben ab, um zu leveln, neue Tricks zu lernen und neues Zeug zu erhalten. Vernichte brutale Dämonen mit deinem 360-Flip … oder beeindrucke sie immerhin schwer.

Hypnotische Beats auf dämonischen Strassen

Brettere zum psychedelischen Soundtrack der geheimnisvollen New Yorker Künstler Blood Cultures und weiteren Tracks von John Fio durch die Unterwelt."