Publisher Devolver Digital und Entwickler Sam Eng kündigen an, dass "Skate Story" auch für Switch 2 in der Mache ist. Zuvor war das Skateboard-Adventure bereits für PS5 und den PC in Aussicht gestellt worden.

Einen Trailer zur Switch-2-Fassung von "Skate Story" hat man gleichzeitig auch parat. Dieser stellt uns die Version für Nintendos Hybridkonsole über eine Minute lang in bewegten Bildern vor. Dabei bekommen wir in erster Linie flotte Gameplaysequenzen gezeigt, die ordentlich Lust auf das Spiel machen.

Über technische Unterschiede oder eventuelle Exklusivinhalte von "Skate Story" für Switch 2 ist dagegen bisher noch nichts bekannt. Wir gehen deshalb erfahrungsgemäss von 1:1-Umsetzungen auf den einzelnen Plattformen aus.

"Skate Story" erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Switch 2 und den PC.