Skate Style für PC vorgestellt

Zellah Games kündigt "Skate Style" für den PC an. Einen ersten Trailer zu dem Trendsportspiel bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Skate Style" handelt es sich um ein Skateboard-Spiel der nächsten Generation mit High-End-Grafik, einem fortschrittlichen Charakter-Editor und einem integrierten Animationseditor. Wir skaten darin an legendären Orten wie Barcelona und Prag, entwickeln unseren eigenen Stil und teilen ihn mit Freunden. Zudem geniessen wir präzise Dual-Stick-Steuerung für ultimative Trickfreiheit.

Das spielerische Konzept von "Skate Style" wird uns zudem mit einem ersten Trailer vorgestellt. Darin widmet man sich etwa den einzelnen Levels und zeigt auch den Editor.

"Skate Style" erscheint im weiteren Jahresverlauf.